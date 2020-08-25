الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان

أطلق ​الجيش الاسرائيلي ​قنابل مضيئة على الحدود اللبنانية قبالة بلدة ​ميس الجبل​، بينما سمع أهالي القرى الحدودية أصوات إنفجارات قوية.

وقال شاهد عيان لـ" سبوتنيك " إن " أصوات القنايل المضيئة تسمع منذ الساعة العاشرة، من مساء اليوم الثلاثاء"، مضيفا: "لا تزال الأصوات تسمع حتى الآن".

وكانت ​قيادة الجيش ​اللبناني قد أعلنت أن "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، الساعة​ 3.55 اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أنها نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق ​الجنوب​، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 10.45 من فوق بلدة يارون".

وتابع: "في الساعة 7.50 خرقت طائرة معادية أخرى الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​ميس الجبل​، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 12.00 من فوق ​بلدة عيترون​".