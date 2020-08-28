‏ترامب يعلن رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة (الخميس بالتوقيت المحلي) رسميا قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر للحزب الجمهوري في حديقة البيت الأبيض: "بكل فخر وامتنان أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وأَضاف ترامب: "إذا منحنا السلطة لبايدن سيقوم المتطرفون بالحد من تمويل الشرطة ولن يكون أحد آمنا، إذا ما ترك الأمر للديمقراطيين سيصادرون أسلحتكم ويخرقون التعديل الثاني للدستور وتصبح دولتنا اشتراكية".

President Trump: "Biden is a Trojan horse for socialism. If Joe Biden doesn't have the strength to stand up to wild-eyed Marxists like Bernie Sanders and his fellow radicals...then how is he ever going to stand up for you? He's not." #RNC2020 pic.twitter.com/OhFpColCE1 — CSPAN (@cspan) August 28, 2020

كما تعهد ترامب في المؤتمر بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام، وقال: "لدينا لقاحات لفيروس كورونا في مراحلها النهائية".

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.