وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات شرقي المتوسط وليبيا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، المستجدات شرقي المتوسط ​​وليبيا، مع نظيره البريطاني بن والاس.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الوزيرين تباحثا هاتفيا حول عدد من القضايا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول".

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها الوضع شرقي المتوسط ​​وليبيا.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة بين اليونان وتركيا في مياه شرقي البحر المتوسط، إذ واصلت تركيا جهود استكشاف الغاز عندما أرسلت سفينة تنقيب إلى المنطقة ترافقها سفن حربية من البحرية التركية لحمايتها. وقد حدثت مواجهات مع سفن تابعة لليونان، في مؤشر يضع الأوضاع الجيوسياسية على شفير الهاوية حسب مراقبين.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن تقسيم المناطق الاقتصادية في شرق البحر المتوسط ​​ممكن فقط من خلال الحوار.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي صيفي تقليدي في برلين: "الإيجابي (على جدول الأعمال) بشأن تقسيم المناطق الاقتصادية هو أنه لا يمكن أن يحدث إلا بشكل مشترك، وألمانيا تدعو إلى ذلك"، مشددة على أن الحوار بين أطراف الصراع ضروري لتخفيف التوتر ومنع التصعيد".