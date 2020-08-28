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    الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

    الجيش الأمريكي يعلق على احتمالية تدخله في تسوية أي نزاع انتخابي

    © REUTERS / TOM BRENNER
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    أظهرت وثيقة نشرت يوم الجمعة أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أبلغ أعضاء بالكونجرس أنه لا يتوقع دورا للجيش في العملية الانتخابية أو تسوية نزاعات قد تنشأ خلال انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وقال ميلي للعضوين الديمقراطيتين بالكونجرس إليسا سلوتكين وميكي شيريل في رد مكتوب على أسئلة حصلت عليه رويترز "في حالة ظهور نزاع حول بعض جوانب الانتخابات، فالمحاكم الأمريكية والكونجرس الأمريكي بحكم القانون منوط بهما حل أي نزاعات وليس الجيش الأمريكي".

    الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي عقب إعلان نتائج انتخابات الكونغرس
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    وأضاف "لا أتوقع أي دور للقوات المسلحة الأمريكية في هذه العملية... لن ندير ظهورنا لدستور الولايات المتحدة".

    وتعليقات الجنرال مارك ميلي هي إلى حد بعيد تأكيد لموقف الجيش المحايد سياسيا، لكنها تأتي وسط تساؤلات عما قد يحدث إذا وقع نزاع على نتائج الانتخابات.  

    وقدم الرئيس دونالد ترامب مزاعم، بلا أدلة، عن أن الانتخابات ستتعرض للتزوير ورفض قول ما إذا كان سيقبل النتائج الرسمية إذا خسر.

    وفي وقت سابق هذا الشهر قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الدستور لم يمنح الجيش دورا "كحكم في نزاع سياسي أو انتخابي".

    وكان المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة جو بايدن قد أشار في حملته الانتخابية إلى دور للجيش، حيث قال في يونيو/ حزيران إنه يخشى أن يحاول ترامب "سرقة" انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه واثق من أن الجنود سيقتادونه إلى خارج البيت الأبيض إذا خسر ورفض الاعتراف بالنتيجة.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, الانتخابات الأمريكية
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