وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 120 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 758 حالة وفاة 41350 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120262 حالة وفاة وثلاثة ملايين و846153 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.