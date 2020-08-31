بلقطة مؤثرة... ناريندرا مودي ينعى رئيس الهند السابق براناب موكرجي

نعى رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الهندي السابق براناب موكرجي، الذي توفي اليوم الاثنين بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

وفي سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتغريدات، كتب مودي عن موكرجي: "منذ يومي الأول في المنصب عام 2014، كنت محظوظا بالحصول على التوجيهات والدعم والبركات من براناب موكرجي، سوف أعتز دائما بتفاعلاتي معه، تعازي لعائلته وأصدقائه ومعجبيه وأنصاره في جميع أنحاء الهند".

وتابع في تغريدة أخرى: "بصفته رئيسا للهند، فإن براناب موكرجي جعل القصر الرئاسي "رشتراباتي بهافان" في متناول المواطنين العاديين، وجعل منزل الرئيس مركزا للتعلم والابتكار والثقافة والعلوم والأدب، ولن أنسى أبدا مشورته الحكيمة بشأن مسائل السياسة الرئيسية".

I was new to Delhi in 2014. From Day 1, I was blessed to have the guidance, support and blessings of Shri Pranab Mukherjee. I will always cherish my interactions with him. Condolences to his family, friends, admirers and supporters across India. Om Shanti. pic.twitter.com/cz9eqd4sDZ — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

واختتم ناريندرا مودي نعيه للراحل براناب موكرجي بلقطة مؤثرة تجمعه به، وهي انحناء مودي له، وغرد معها: "إن الهند حزينة على وفاة بهارات موكرجي، لقد ترك أثرا لا يمحى على مسار التنمية لأمتنا، فهو عالم بامتياز، ورجل دولة بارز، وكان موضع إعجاب عبر الطيف السياسي ومن جميع شرائح المجتمع".

India grieves the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. He has left an indelible mark on the development trajectory of our nation. A scholar par excellence, a towering statesman, he was admired across the political spectrum and by all sections of society. pic.twitter.com/gz6rwQbxi6 — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

​وكان براناب موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي.

والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين.

وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند على تويتر "وفاته تمثل نهاية عصر".

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، يوم العاشر من أغسطس/ آب، وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.