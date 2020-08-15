مودي يبعث برسالة "قوية" إلى الصين في ظل استمرار التوترات

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة يوم الاستقلال، اليوم السبت، وسط مشاحنات على الحدود مع الصين، إن "القوات المسلحة في البلاد ردت بقوة على أولئك الذين يحاولون اعتراض سيادة الهند".

وشدد مودي خلال مراسم عيد الاستقلال أن سيادة الهند "هي الأسمى" وبأن العلاقات مع الجيران تعتمد على الأمن والثقة.

Sharing some glimpses from the Independence Day celebrations earlier this morning. pic.twitter.com/PoNSVjsuS0 — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2020

ولم يتجاوز عدد الحضور لمناسبة إلقاء الخطاب التي أقيمت في "القلعة الحمراء" التاريخية في نيودلهي الأربعة آلاف وتم اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا.

وتحدث مودي عن المواجهات مع باكستان والصين، قائلا، "كل ما نظرت عين أحدهم (باكستان أو الصين) إلى سيادة البلد أجابهم الجيش بلغة مناسبة يفهمونها".

وأضاف رئيس الوزراء، أن "الهند تتعامل بشكل فعال مع كل من الإرهاب والتوسعية"، وأشار، "في هذه الأيام الجيران ليسوا فقط أولئك الذين نشارك معهم حدودنا الجغرافية ولكن أيضًا أولئك الذين تلتقي معهم قلوبنا والهند طورت علاقات وطيدة مع البلدان البعيدة بينها المتواجدة في غرب آسيا"، بحسب ما نقلته "إيجان ريفيو".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن الهند والصين ستواصلان التشاور بين العسكريين والدبلوماسيين لضمان استعادة السلام والهدوء بشكل تام ودائم في المناطق الحدودية.