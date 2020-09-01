إسرائيل تؤكد احتفاظها بالتفوق العسكري رغم أي صفقات سلاح إماراتية أمريكية

أكدت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، احتفاظها بالتفوق العسكري، رغم أي صفقة تسليح تعقدها الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن صفقة المقاتلات "إف-35" المحتملة بين الولايات المتحدة والإمارات، لن تؤثر على التفوق الإسرائيلي العسكري.

وتابع غانتس، في تصريحات صحفية ، إن "التفوق العسكري جانب مهم لأمن إسرائيل. ونحن أيضا نعقد صفقات مع الولايات المتحدة، ويمكننا أيضا الحصول على المزيد من الأنظمة العسكرية الأساسية".

ورفض غانتس مناقشة ما قد تطلبه إسرائيل من الولايات المتحدة في حال بيع "إف- 35" إلى الإمارات.

وتابع الوزير "نحن نعرف ما نريد أن نطلبه وما الذي قد نتمكن من الحصول عليه من أجل التأكد من أنه يمكننا التصرف بشكل مهني واستراتيجي مع التطورات في الشرق الأوسط".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يتضمن حصول الأخيرة على مقاتلات إف-35 الأمريكية.

وقال، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "صفقة طائرات أف-35 ليست جزءا من اتفاق التطبيع مع الإمارات"، مضيفا أن "مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بشكل كامل بتفوق إسرائيل النوعي والعسكري في المنطقة".