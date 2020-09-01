المخابرات الأمريكية: لم نرصد بعد أي تحركات خارجية للتدخل في انتخابات الرئاسة

أكدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها لم ترصد بعد أي تحركات خارجية للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة.

واشنطن – سبوتنيك. قالت الوزارة في بيان مشترك، إن "وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لم تسجل أي هجمات إلكترونية على البنية التحتية الإلكترونية للانتخابات هذا العام".

وأوضحت المخابرات الوطنية الأمريكية، في وقت سابق، أن بعض القوى الأجنبية "تواصل استخدام أدوات التأثير في وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية، في محاولة لتغيير تفضيلات الناخبين" وزرع الفتنة.

وتصلت المخابرات الأمريكية التركيز الرئيسي في الوقت الحالي على الصين وروسيا وإيران.

وذكرت في شهر فبراير/ شباط الماضي، وسائل إعلام أمريكية بأن المخابرات حذرت مجلس النواب من "التدخل الروسي" في الحملة الرئاسية لعام 2020 لمساعدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.