روحاني: أمريكا ستهزم في مساعيها لإعادة فرض عقوبات على إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستهزم في مساعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده.

طهران - سبوتنيك وذكر الرئيس الإيراني، في اجتماع الحكومة "ستهزم أمريكا ولن تنجح بعد الآن خاصة في مساعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية على بلادنا، وأنها سلبت الحق من نفسها بمغادرتها الاتفاق النووي".

وأضاف "قليل ما حصل في التاريخ أن دولة تدخل في نزاع سياسي وحقوقي مع أمريكا في المنظمات الدولية وتستطيع هزيمتها عدة مرات".

كما لفت روحاني إلى أن رئيس مجلس الأمن يتفق مع وجهة النظر الإيرانية حول عدم قدرة أمريكا على فعل أي شيء في ظل انسحابها من الاتفاق النووي.

وتابع الرئيس الإيراني "تحدثت مع رئيس مجلس الأمن عبر الهاتف منذ يومين وهو يتفق مع وجهة النظر الإيرانية وأعلن أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام آلياته"، مؤكدا أن "هذا نصرا عظيما آخر لإيران".