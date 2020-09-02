ترامب: جو بايدن مرشح ذو طاقة منخفضة.. لم أر أمثاله من قبل

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وصف فيها المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بأنه ذو طاقة منخفضة.

وجاء في تغريدة ترامب: "جو بايدن مرشح منخفض الطاقة، لم نر أمثاله من قبل. آخر شيء تحتاجه بلادنا هو فرد منخفض الطاقة، خاصة عندما يكون محاطًا بلاعبي الشطرنج ذوي الطاقة العالية المنتشرين في جميع أنحاء العالم. لقد عاد إلى قبو منزله الآن".

Joe Biden is a Low Energy Candidate the likes of which we have never seen before. The last thing our country needs is a Low Energy Individulal, especially when surrounded by High Energy Chess Players scattered all over the world. He’s back in his basement now - no schedule! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

​وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويحاول الرجلان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، استغلال كل فرصة ممكنة لمهاجمة بعضهما البعض وإطلاق تصريحات نارية تشمل المواقف السياسية والصفات الشخصية بهدف التأثير على شعبية كل منهما التي ستحسمها أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد نحو شهرين من الآن.