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    الحرب الكلامية بين بايدن وترامب

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    قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يؤصل الفوضى والعنف ويعمل على تمزيق الولايات المتحدة الأمريكية.

    وكتب على "تويتر": "نحتاج الرئيس الذي يجنح إلى التهدئة ولم شمل الدولة وليس رئيس يزيد التوتر"، مضيفا: "من المفترض أنه يحمي هذه الأمة، لكنه يغرس جذور الفوضى والعنف"، بينما يقول ترامب إن قادة الصين يريدون بايدن وأن فوزه في الانتخابات الرئاسية يحول أمريكا إلى فنزويلا أخرى.

    وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    وتدور ساحات المواجهة بين ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، وبايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، في العديد من المنصات، لكن المنصة الأكثر سخونة "تويتر"، حيث يتبادل الرجلان تصريحاتهم النارية، التي تشمل هجوم كل منهما على سياسته التي يتبناها ويمتد الأمر إلى الصفات الشخصية لكل منهما.

    جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية

    يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

    ويضيف بايدن: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".

    ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

    فيما يلي أبرز تصريحات بايدن التي يهاجم فيها ترامب:

    يؤصل للفوضى والعنف ويمزق أمريكا… تهديد وجودي لأمريكا ولا يعرف شيئا.

    لا يملك خطة لمحاربة كورونا… رئيس بلا قلب ستخرجه النساء من البيت الأبيض.

    أول رئيس عنصري وأمريكا تدفع ثمن بقائه… جعلنا أمة فاشلة ولا يدرك ما يجري.

    أمريكا لا تتحمل 8 سنوات من حكم ترامب… أحمق وأخطاؤه كارثية وليس على قدر المسؤولية.

    أسوأ من يقود أمريكا وسيضيع كوكب الأرض… فشل في مواجهة كورونا وزعماء العالم يسخرون منه.

    أكثر القادة تهورا ولا يصلح لقيادة الجيش… مهرج يخلف وعوده ويضلل الأمريكيين.

    دونالد ترامب الرئيس الحالي ومرشح الحزب الجمهوري لفترة رئاسية ثانية

    يقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

    ويضيف ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها".

    ويتابع: "بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

    فيما يلي أبرز تصريحات ترامب التي يهاجم فيها بايدن:

    قادة الصين يريدون بايدن… فوزه يحول أمريكا إلى فنزويلا أخرى.

    ضعيف ذهنيا وضد السلاح… بايدن الفاسد أضعف من هيلاري كلينتون.

    ما فعلته في 4 سنوات يفوق ما فعله في 40 عاما… نائم وبطيء وسأجعله يبكي.

    كان جزءا من قرارات فاشلة لعقود… لم يستطع إنهاء الحروب. 

    ضعيف ولا يمتلك ملكة القيادة… يلوم الشرطة ويترك مثيري الشغب.

    من يفوز برئاسة الولايات المتحدة؟

    يحاول الرجلان الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، استغلال كل فرصة ممكنة لمهاجمة الآخر وإطلاق تصريحات نارية تشمل المواقف السياسية والصفات الشخصية بهدف التأثير على شعبية كل منهما التي ستحسمها أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد نحو شهرين من الآن.

    انظر أيضا:

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    بايدن: ترامب رئيس بلا قلب
    بايدن: ترامب هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا الحديث
    بايدن: ترامب جعلنا أمة فاشلة
    ترامب: فوز بايدن يحول أمريكا إلى فنزويلا أخرى
    بايدن: ترامب لا يملك خطة لمحاربة كورونا حتى الآن
    ترامب: قادة الصين يريدون فوز بايدن بالرئاسة... هذا لن يحدث
    العنف المميت... بايدن يتحدى ترامب
    الكلمات الدلالية:
    سباق الرئاسة الأمريكية, انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020, دونالد ترامب, جو بايدن
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