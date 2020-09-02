كيف تستعد المدارس الأمريكية للعمل في زمن كورونا... فيديو

تسجل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد للمصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، ومع ذلك تستعد المدارس للعمل وتتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من الإجراءات الاحترازية المتبعة في بعض المدارس بولاية نيويورك الأمريكية، التي تستعد لإعادة فتح أبوابها للطلاب.

وأظهر إحصاء، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ستة ملايين حالة، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

وشهدت الكليات والجامعات بمختلف أنحاء الولايات الأمريكية بؤر عدوى بين الطلاب، بعد عودتهم إلى الدراسة، مما دفع بعض المؤسسات إلى قصر الدراسة على الإنترنت فقط.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

وتسجل الولايات المتحدة أكبر عدد للمصابين بالفيروس في العالم، لكنها تأتي في المركز العاشر بناء على عدد المصابين إلى عدد السكان في حين تسجل البرازيل وبيرو وتشيلي أكبر معدلات العدوى، وذلك وفقا لإحصاء رويترز.

“I think that human interaction is exceptionally important."



No water fountains, no lockers: Here’s how Baldwin High School in Long Island, New York, is preparing to reopen with #Covid19 safety measures. More @business: https://t.co/y7svEn5k7X pic.twitter.com/PJf8lpSIbx — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 2, 2020

وتحتل أمريكا أيضا المركز الأول في العالم في عدد الوفيات بتسجيل نحو 183 ألف وفاة، وتأتي في المركز الحادي عشر بحساب نسبة الوفيات إلى عدد السكان.