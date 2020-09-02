افتتاح أول مطعم إسرائيلي في الإمارات... صور

قال حساب إسرائيل بالعربية على تويتر إنه لأول مرة في دولة الامارات يحصل مطعم يهودي حلال على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن.

ووصف، الحساب الرسمي لإسرائيل على تويتر، تلك الخطوة بالـ"صغيرة لكن لها مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي بين الامارات وإسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الأعمال من إسرائيل" مؤكدة أن "تبادل الزيارات أصبح قاب قوسين أو أدنى".

وأرفق الحساب تعليقه بصورة لشهادة ترخيص المطعم.

لأول مرة في دولة #الامارات :مطعم يهودي حلال قريبا في #ابوظبي بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن. خطوة صغيرة لكن مدلولات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي #الامارات_اسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الاعمال من #اسرائيل. تبالد الزيارات قاب قوسين او ادنى🇦🇪🇦🇪 pic.twitter.com/l58ZDZs4jk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 2, 2020

من جانبها نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" لقطات من افتتاح المطعم، مرفقة بتعليق قالت فيه "ترخيص وافتتاح أول مطعم إسرائيلي في أبوظبي الإمارات بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية اليهودية".

Kosher certified - UAE Israel delegation, Abu Dhabi pic.twitter.com/fRlfV7uV5g — Elli’s Kosher Kitchen (@ElliKosher) September 1, 2020

في سياق متصل، بارك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع أول بروتوكول تفاهم مالي وبنكي بين بلده والإمارات.

📸بالصور .. ترخيص وافتتاح أول مطعم إسرائيلي في أبوظبي #الإمارات بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية اليهودية #جريدة_الوطن_القطرية #الدوحة #قطر pic.twitter.com/XabkmVrhAJ — جريدة الوطن (@al_watanQatar) September 2, 2020

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، مرفقة بصور لزيارة الوفد الإسرائيلي لأبو ظبي وتوقيعه البروتوكول الأول مع الإمارات.

ووقع بروتوكول التعاون نائب مدير عام ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية رونين بيرتس ومحافظ البنك الإماراتي عبد الله حميد سعيد.