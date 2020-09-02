إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني بفيروس كورونا

ونقلت وكالة "رويترز" عن موظفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، في بيان يوم الأربعاء، إن الاختبارات أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وهو الآن في عزلة بالمنزل.

وقال البيان إن برلسكوني، 83 عاما، سيواصل العمل من منزله في أركور بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحين من حزبه "فورزا إيطاليا" في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول.

وكانت إيطاليا قد استبعدت فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا على الرغم من الزيادة المستمرة في عدد الإصابات الجديدة على مدار الفترة الماضية.

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، لصحيفة لا ستامبا اليومية، "لن نفرض عزلا عاما جديدا"، مضيفا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفبراير/ شباط ومارس/ آذار عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم.

وتابع قائلا "أنا متفائل لكني حذر. جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير".

وأضاف أن إيطاليا ضاعفت عدد الأسرَّة في وحدات العناية المركزة.

ولا يزال عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا أقل بكثير مما تسجله إسبانيا وفرنسا كما أن عدد الوفيات اليومي منخفض.

وقالت ساندرا تسامبا، المسؤولة الكبيرة بوزارة الصحة في مقابلة منفصلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا، إنها موقنة بأن إيطاليا لن تفرض عزلا عاما على مستوى البلاد لكنها لم تستبعد فرض قيود على المناطق التي تشهد زيادات كبيرة في أعداد الإصابة بالفيروس.