ظريف يعلق على فرض أمريكا عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على فرض أمريكا عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال ظريف، إن الاستسلام خوفا من غضب أمريكا لن يزيدها إلا تماديا في غيها، معتبرا أن "السبيل الوحيد لوقف هذا الجنون اللامتناهي هو وقف الرضوخ لإرادتها".

ونشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن الولايات المتحدة بادرت إلى فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا). هذا النهج بدأ بفرض الحظر على الأشخاص، ثم تصاعد ليمتد إلى قوى صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وأصبح الآن يطال شخصيات دولية.

US is imposing sanctions on ICC's chief prosecutor.



Began w/ individuals, escalated to small, medium & major powers; and NOW int'l personalities.



The only way to stop this unceasing insanity is to stop complacency.



Submitting for fear of US wrath only INCREASES its appetite. — Javad Zarif (@JZarif) September 2, 2020

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أن بلاده فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها، فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وأشار بومبيو إلى أن الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم أي دعم مادي لهذين الشخصين (فاتو بنسودا، وفاكيسو موشوشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية) يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضًا.