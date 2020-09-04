إصابات كورونا في البرازيل تتخطى عتبة 4 ملايين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أكثر من 4 ملايين، بعد تسجيل 43773 حالة جديدة و834 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 43773 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 4041638 إصابة مؤكدة".

وأضاف البيان: "حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بواقع 834 حالة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 124614 شخصا.

وتعتبر البرازيل إحدى أكثر الدول تضررا بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حالات العدوى والوفيات.