قوات الأمم المتحدة تبدأ الانسحاب من جنوب السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، اليوم الجمعة، بدء انسحاب القوات من مختلف المعسكرات في جميع أنحاء البلاد، التي احتاج فيها عشرات الآلاف من المدنيين إلى الحماية خلال الحرب الأهلية.

أقيمت المعسكرات في العاصمة جوبا ومدن رئيسية أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013، مما دفع الآلاف إلى الفرار إلى قواعد الأمم المتحدة بحثًا عن الحماية، لا سيما من الجرائم العرقية الوحشية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

في الوقت الحالي، لا يزال أكثر من 180 ألف شخص يعيشون في المعسكرات في خيام بيضاء، لكن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قالت إنهم ليسوا تحت التهديد بعد الآن، بعد 6 أشهر من تشكيل الخصوم، الرئيس سلفا كير، وزعيم المتمردين ريك مشار، حكومة وحدة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لجنوب السودان ديفيد شيرر في مؤتمر صحفي إن بعثة المنظمة في البلاد، بدأت "في سحب تدريجي" لقواتها وشرطتها من المعسكرات في وسط بور وشمال غرب واو.

وتابع:

حدث ذلك لأننا رأينا أن أي تهديدات كانت موجودة قبل بضع سنوات لم تعد موجودة اليوم.

سيتم تحديد المواقع كمخيمات تقليدية للنازحين تحت إدارة جوبا، بدلاً من تلك التي تحميها الأمم المتحدة.