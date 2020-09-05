وزير الدفاع الإيراني: نعمل على تصنيع صواريخ "كروز جوية" بمدى أكثر من 1000 كم 

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن بلاده ستصنع قريبا صواريخ "كروز جوية" بمدى أكثر من 1000 كم.

وذكرت وكالة "مهر"، مساء اليوم السبت، أن العميد حاتمي قد أوضح أن عددا قليلا جدا من الدول يمكنها توفير أكثر من 90 بالمائة من حاجاتها ومعداتها الدفاعية، من ضمنها إيران التي حققت هذا الأمر رغم ظروف الحظر، وأن بلاده ستصبح دولة مصدرة للسلاح.

وأكد حاتمي أن بلاده نجحت في التوصل إلى تصنيع صواريخ بحرية ومضادة للقطع البحرية بمدى أكثر من 1000 كم، وبرية بمدى نحو 1400 كم، وفي مجال صواريخ كروز الجوية (التي تطلق من الجو)، التي بلغنا فيها 22 كم سيصل المدى فيها قريبا إلى أكثر من 1000 كم.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى الشبه الظاهري للمقاتلة الوطنية "كوثر" مع المقاتلة "إف 5"، والتي تم تصنيع وتسليم 4 منها للقوة الجوية للجيش الإيراني، مؤكدا أنها من الناحية الالكترونية أكثر تطورا بكثير ومتطابقة مع تكنولوجيا اليوم والأجيال القادمة للمقاتلات.