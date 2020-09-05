الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب هو الاختيار الصحيح

وجه الحزب الجمهوري الأمريكي رسالة إلى الأمريكيين يدعوهم فيها إلى انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أنه "الاختيار الصحيح".

وكتبت الصفحة الرسمية للحزب، على "تويتر"، اليوم السبت: "إذا أراد الأمريكيون رئيسا يجعل الأولوية لمصالحهم ويركز على أمنهم الوطني ويبدي مصالح أمريكا في الخارج، فإن ترامب هو الاختيار الصحيح".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتدور ساحات المواجهة بين ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، وبايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، في العديد من المنصات، لكن المنصة الأكثر سخونة على "تويتر"، حيث يتبادل الرجلان تصريحاتهم النارية، التي تشمل هجوم كل منهما على سياسته التي يتبناها ويمتد الأمر إلى الصفات الشخصية لكل منهما.

“If the American people want a president who has prioritized their interests by focusing on national security and advancing American interests abroad, President Trump is the right choice.” -@SenTedCruzhttps://t.co/kyElf1AKJw — GOP (@GOP) September 5, 2020

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

بينما يقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".