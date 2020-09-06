البرازيل تسجل 30 ألف إصابة و682 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت البرازيل، اليوم الأحد، عن تسجيل 30168 إصابة و682 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 30168 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4 ملايين و123 الف حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 682 حالة، ليصل العدد الإجمالي للضحايا ا في البلاد إلى مستوى 126 الفا و203 أشخاص.

وأعلنت أن عدد حالات التعافي من عدوى "الفيروس بلغ حتى الآن مستوى 3 ملايين و269 الفا و207 أشخاص.

وتعتبر البرازيل إحدى أكثر الدول تضررا بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حالات العدوى والوفيات.