مسؤول إيراني: قادرون على تصدير "الطائرات المسيرة"

قال قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي الإيراني، العميد عباس عظيمي، إن بلاده قادرة على تصدير الطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن عظيمي أن الدفاع الجوي للجيش الإيراني تحول اليوم إلى قطب صناعة الطائرات المسيرة على صعيد المنطقة، بما يتيح لإيران إمكانية تصدير هذا المنتج في الوقت الحاضر.

وأشار العميد عظيمي إلى الإنجازات التي حققتها قوة الدفاع الجوي في مجال الحرب الإلكترونية، لافتا إلى إنتاج منظومات الدفاع الجوي المتطورة للغاية على أيدي الشبان المخلصين والمختصين الإيرانيين.

وقال عظيمي: "لو كنا بصدد الحصول على هذه المنظومة من الخارج لما قاموا ببيعها إلينا".

واستطرد قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي الإيراني، أن بلاده تقوم بتصنيع جهاز رادار من طراز "بسيو"، ومنظومات صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بواسطة الطاقات المحلية الشبابية.

ونوه قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي الإيراني، العميد عباس عظيمي، إلى إنتاج منظومة صواريخ "باور 373" بعيدة المدى، مبينا أن هذه المنظومة متطورة للغاية ومعقدة وقد دخلت حيز العمليات حاليا.