محلل: حديث بومبيو عن اتفاق إماراتي إسرائيلي ضد إيران هدفه الضغط السياسي

قال المحلل السياسي و رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، التي تصدر في فرنسا، علي المرعبي، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول اتفاق الإمارات وإسرائيل على تشكيل تحالف ضد إيران، تدخل في إطار الحرب النفسية والضغط السياسي على إيران.

وأوضح، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تحاول خلق تناقض كبير في المنطقة بما يخدم مصالحها، لكنه أكد أن ذلك لن يغير من قواعد اللعبة السياسية في المنطقة.

وتابع: "الضغوط على إيران سواء السياسية أو الاقتصادية قد تعطي نتائج تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن كل هذه التطورات ستؤثر على الأمن في منطقة الخليج بشكل كبير وسيكون العرب ضحايا الصراع بين أمريكا وإيران على مصالحهما.

كان بومبيو قال، في وقت سابق: "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير"، موضحا أنه "قد تم التوصل لاتفاق لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.