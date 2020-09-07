تصاعد حرب التصريحات... ترامب يصف بايدن "بالأحمق" ويطالبه بالاعتذار

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خصمه في الانتخابات الرئاسية القادمة الديمقراطي، جو بايدن، بأنه "أحمق" وطالبه بالاعتذار عما وصفه بـ"الخطاب المناهض للقاحات".

وبحسب وكالة "رويترز" جاءت تصريحات ترامب، بعدما اتهم جو بايدن ، الرئيس الأمريكي بتعريض الأرواح للخطر في تعامله مع جائحة فيروس كورونا، كما تأتي مع اقتراب عدد الوفيات من الفيروس من 190 ألفًا في الولايات المتحدة.

في حديثه بمناسبة عيد العمال الأمريكي، قال ترامب: "بايدن وزميلته الليبرالية للغاية، الشخص الأكثر ليبرالية في الكونغرس بالمناسبة -ليس شخصًا كفؤًا في رأيي، سيدمر هذا البلد وسيدمر هذا الاقتصاد- يجب أن يعتذر فورًا عن الخطاب الطائش المضاد للقاحات الذي يتحدثون عنه الآن.. إنه يقوض العلم". ووصف بايدن بأنه "أحمق".

ترامب قال سابقًا إن لقاحًا ضد الفيروس سيكون جاهزًا في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى لإنتاج وتوزيع اللقاح قبل التأكد من سلامة استخدامه.

فيما قالت السناتورة الأمريكية، كامالا هاريس، إنها لن تثق بترامب فيما يتعلق بإنتاح لقاح قبل الانتخابات، وحث بايدن، الذي ينتقد استجابة ترامب للجائحة، الأمريكيين على الاهتمام بالعلماء.