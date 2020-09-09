خبير: أنابيب البلطيق عاجزة أن تحل محل "نورد ستريم 2" في أوروبا

قال سيرغي كابيتونوف، المحلل في مركز الطاقة في مدرسة سكولكوفو موسكو للإدارة، إن خط أنابيب الغاز بين الدنمارك وبولندا (أنبوب البلطيق)، لن يكون قادرًا على مطابقة قدرات "نورد ستريم 2" أو أن يصبح بديلاً لهذا المشروع في أوروبا.

وكان المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر قال، اليوم الأربعاء إن البلاد مستعدة لتقديم أنابيب البلطيق لألمانيا بدلاً من نورد ستريم 2.

وقال الخبير الروسي لوكالة "سبوتنيك":

"استبدال خط نورد ستريم 2 شبه المكتمل بأنابيب البلطيق، والذي هو في بداية تنفيذه فقط، غير متكافئ. فمن الممكن توريد 55-60 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا عبر نورد ستريم 2، وهو ما يزيد عن 60% من احتياجات البلاد من الغاز".

وأوضح الخبير أن أنابيب البلطيق ستمنح بولندا 10 مليارات متر مكعب فقط من الغاز النرويجي، وستحتاج وارسو نفسها كميات معينة من هذا الغاز، بالنظر إلى رغبة البلاد في التنويع من الإمدادات الروسية.

ويوم الاثنين أمس الأول، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن زايبرت، أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن الاستنتاجات فيما يتعلق بـ"تسميم" المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك في رد على سؤال حول احتمال توقف مشروع "نورد ستريم 2".

وأضاف زايبرت بأن المستشارة تعمل عن كثب مع وزير الخارجية بشأن هذه القضية.

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقت سابق، أن مشروع خط نقل الغاز "التيار الشمالي-2" يجب أن ينجز ولا جدوى من ربطه بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت ميركل، خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي: "أعتقد أنه علينا أن نفصل بين الأمرين. بحسب وجهة نظرنا "التيار الشمالي-2" يجب أن يتم. إنه المشروع الذي يبنى من قبل لاعبين اقتصاديين من روسيا وأوروبا".