ناسا: مركبة الفضاء "سويوز" تسعى إلى تسجيل رقم قياسي في سرعة إيصال طاقم إلى محطة الفضاء الدولية

ذكرت وكالة "ناسا" أنه يجب على المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس -17، التي من المقرر إطلاقها في أكتوبر تشرين الأول، تسجيل رقم قياسي بسرعة إيصال الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية، مع مدة طيران تزيد قليلا عن ثلاث ساعات.

من المقرر إطلاق "سويوز إم إس-17" بواسطة الصاروخ الحامل "سويوز-2.1أ" من قاعدة بايكونور الفضائية في 14 أكتوبر. ويشمل طاقمها رواد الفضاء الروس سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الأمريكية كاثلين روبينز.

وفقًا للبيانات المنشورة على موقع ناسا الإلكتروني، من المقرر إطلاق مركبة الفضاء سويوز إم إس-17 في الساعة 8.45 بتوقيت موسكو، والالتحام بمحطة الفضاء الدولية في الساعة 11.50 بتوقيت موسكو. وبالتالي، ستكون مدة رحلة الطاقم إلى المحطة 3 ساعات و5 دقائق.

الآن الرقم القياسي بسرعة إيصال الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية هو للمركبة الفضائية "سويوز إم إس-06"، التي قامت بتسجيله في سبتمبر أيلول 2017، ويبلغ 5 ساعات و38 دقيقة.