مقتل 6 أشخاص في حرائق كاليفورنيا... صور

لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في الحرائق المنتشرة في الولايات الساحلية الأمريكية غربي البلاد.

وانتشرت صور "المدن الحمراء" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي شاركها بكثافة سكان ولاية كاليفورنيا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.

وووفقا لشبكة "أي بي سي" الأمريكية أدت حرائق الغابات التي امتدت على مساحة 930.7 ألف هكتار بالساحل الغربي الأمريكي، لاكتساء السماء في كاليفورنيا باللون الأحمر المتوهج، الذي رسم لوحات جميلة وحزينة في نفس الوقت.

وكان الحريق في المقاطعة قد تسبب في تدمير ما يقارب 4200 منزل ومبنى.

وأوضحت إدارة جودة الهواء في منطقة الخليج في الولاية على "تويتر"، أن جزيئات الدخان المنبعثة من حرائق الغابات "تسمح فقط للضوء الأصفر البرتقالي والأحمر بالوصول إلى السطح، ما يجعل السماء تبدو برتقالية".

ويتوقع الخبراء تكرار ظواهر مماثلة في الأيام المقبلة مع استمرار حرائق الغابات.