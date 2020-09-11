الخارجية الأمريكية: لا نربط الوضع في بيلاروسيا وقضية نافالني بالمفاوضات مع روسيا حول "ستارت-3"

صرح النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكية، ستيفن بيجان، بأن الولايات المتحدة لا تربط موقفها من بيلاروسيا وقضية نافالني بالمفاوضات مع روسيا بشأن "ستارت 3".

ففي مؤتمر صحفي، قال بيجان: "لا نربط في الولايات المتحدة موقفنا بشأن الانتخابات والعنف الجسيم في بيلاروسيا أو التسمم المأساوي لأليكسي نافالني بأي قضايا أخرى أو مفاوضات بشأن ستارت 3 أو أي شيء آخر".

وأشار بأن المفاوضات بشأن "ستارت 3" لا تزال مستمرة، مضيفا: "أنا متأكد بأن الجانب الروسي يريد نفس الشيء".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، عن أمله بتوصل بلاده وروسيا إلى اتفاق بشأن اتفاقية الحد من التسلح بحلول نهاية العام.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3 " الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين قالت إنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات.