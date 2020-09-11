واشنطن ملتزمة بإجراء حوار مع موسكو حول مختلف القضايا

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيغان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بإجراء حوار مع روسيا حول مختلف القضايا، بما في ذلك الوضع المتعلق بأليكسي نافالني.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيغان، في مؤتمر صحفي: "قضايا مثل التسمم المأساوي لأليكسي نافالني أو تأمين حل سلمي في بيلاروس لمنح الشعب البيلاروسي الحق غير القابل للتصرف في انتخابات حرة ونزيهة، يجب أن نتحدث مع الحكومة الروسية حول هذه القضايا".

وأضاف بيغان: "سنواصل التفاعل مع روسيا والحوار الصادق وتبادل وجهات النظر بين البلدين".

وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 آب/أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 آب/أغسطس، وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 في المئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.