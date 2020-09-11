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    زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    مؤلف كتاب "غضب": ترامب قال إن زعيم كوريا كشف عن جثة عمه مقطوعة الرأس

    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    نقل كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عرض جثة عمه الذي أعدمه على كبار مسؤولي كوريا الشمالية.

    وبحسب ما جاء في كتاب "Rage" (غضب) للكاتب الصحفي الأمريكي، بوب وودوارد، فإن ترامب أخبره: "كيم يخبرني بكل شيء. أخبرني بكل شيء".

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    "لا داعي للذعر"... ترامب يرد على ما جاء في "الغضب" أحدث كتاب صادر عنه
    وكان كيم جونغ أون أعدم عمه، جانغ سونغ ثيك، في عام 2013 بتهمة الخيانة والفساد.

    تم عرض جثة عم كيم جونغ أون الذي تم إعدامه على كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، حسبما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤلف كتاب قادم عن الرئيس الأمريكي.

    وقال ترامب لوودوارد في إشارة على ما يبدو إلى مبنى يستخدمه كبار المسؤولين في كوريا الشمالية: "لقد قتل عمه ووضع الجثة على الدرج بشكل صحيح".

    وأضاف في مقتطفات من كتاب اطلعت عليه وكالة "فرانس برس": "لقد قطع الرأس ووضعها على صدر الجثة".

    وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن رواية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في كتاب "غضب" - التي يبدو أنها تهدف إلى إظهار تقارب علاقته بزعيم كوريا الشمالية - هي الأولى من أي مسؤول رفيع المستوى التي تذكر "قطع الرأس".

    ويتعهد كتاب "غضب" الجديد أن يكشف عن أسرار 25 رسالة شخصية متبادلة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والتي لم يتم نشرها من قبل.

    وبحسب بيان صادر عن دار نشر "سايمون أند شاستر" على موقع "أمازون": "يصف كيم العلاقة بينه وبين ترامب على أنها من أصل "فيلم خيالي"، إذ انخرط الزعيمان في حوار دبلوماسي استثنائي"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    وكتاب "غضب" وهو جزء ثاني من كتاب "Fear" (خوف)، وسيطرح في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    ووعد دار نشر "سايمون أند شوستر" القراء بتقديم من خلال الكتاب الجديد "جولة غير مسبوقة وحميمة من التقارير الأصلية عن رئاسة ترامب... مع تفاصيل جديدة مذهلة حول قرارات وعمليات الأمن القومي المبكرة وتحركات ترامب بينما يواجه جائحة عالمية وكارثة اقتصادية واضطرابات عرقية".

    ونال مؤلف الكتاب، بوب وودوارد، شهرته من سبعينيات القرن الماضي، عندما ساهم مع صحفي آخر هو كارل بيرنستين في الكشف عن فضيحة "ووترغيت" التي تسبب في استقالة الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون من منصبه.

    كما أن "كتاب "الغضب" مستمد من مئات الساعات من المقابلات مع شهود عيان، بالإضافة إلى ملاحظات المشاركين ورسائل البريد الإلكتروني واليوميات والتقويمات والمستندات السرية"، بحسب إفادة دار النشر.

    وطرح بوب وودوارد كتابه الأول عن عهد ترامب "خوف" في 2018، والذي هاجمه الرئيس الأمريكي.

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    الكلمات الدلالية:
    كيم جونغ أون, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, أمريكا
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