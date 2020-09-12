وريثة عرش إسبانيا في الحجر الصحي بعد ظهور حالة إصابة بكورونا في مدرستها

أعلن البلاط الملكي في إسبانيا، اليوم السبت، إن الأميرة ليونور، وريثة العرش، في حجر صحي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالة إصابة بكورونا في مدرستها.

وستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عاما لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة (سانتا ماريا دو لوس روساليس) في مدريد. وفقا لـ "رويترز".

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابة تلاميذ بكوفيد-19.

وسجلت إسبانيا 4708 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لهذا المرض أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 566326 إصابة، وهو أعلى عدد في غرب أوروبا.

وزاد إجمالي عدد الوفيات بالمرض إلى 29747.