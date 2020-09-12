روحاني يكشف سبب انزعاج وغضب أمريكا من إيران

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن "أوضاع فيروس كورونا في العراق ليست جيدة لذهاب زوار الأربعين".

وقال روحاني، خلال اجتماع المركز الوطني لمواجهة كورونا، إن "الحكومة العراقية أبلغتنا أن العراق لن يستقبل زوارا من الدول الأخرى بهذه المناسبة"، موضحا أن "المراسم حتى في إيران ستجري بشكل محدود مع رعاية دقيقة للبروتكولات الصحية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى أن "تقارير بعض المؤسسات الأمريكية التي تطلعنا عليها وزارة الأمن، تشير إلى أن الأمريكان منزعجون كثيرا ومستاؤون وغاضبون من أن إيران ورغم الحظر وكل هذه الضغوط لازالت تمارس حياتها الاعتيادية فاسواقها مفتوحة والناس يترددون عليها والمراسم الدينية تقام والمستشفيات تقدم خدماتها بأفضل صورة".

وأضاف، الرئيس الإيراني أن "عيون دول المنطقة شاخصة إلى إيران وهي ترى أن الجمهورية الإسلامية تكافح كورونا بأفضل وجه وهذا يعني كم أن الأعداء منزعجون من هذا الوضع لأنهم أرادوا عكس ذلك لإيران".

وأشار روحاني إلى ظروف البلاد في ظل الحظر، وقال إن "ظروف إيران تختلف عن الدول الأخرى في أعقاب أزمة كورونا، فنحن نعاني من وقف المعاملات المصرفية لشراء الأدوية ولم يتم الموافقة على طلبنا للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب رفض أمريكا بعد موافقة جميع الدول، ولن يسمح لنا باقتراض مليارات الدولارات لشراء الأدوية والغذاء".

وأكد روحاني، أن البيت الأبيض بعيد كل البعد عن الإنسانية، مشيرا إلى أن أرصدتنا موجودة في بنوك دول صديقة لكنهم يمتنعون عن تحويلها لنا بحجة أن الأمريكيين يمنعون تبادل الأموال. وتابع قائلا، إن "التاريخ لم يسجل مثل هذه الجريمة بأن دولة تريد استخدام أموالها لتوفير الغذاء والدواء وحاجات الناس، وهم يرفضون ذلك في ظروف كورونا".