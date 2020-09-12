روسيا تؤكد أن لقاحها ضد كورونا أضمن من اللقاحات الغربية وتقنياته المعتمدة أسلم

قال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: "يسعدنا أن "شركة أسترا زينيكا" استأنفت تجاربها وتواصل المضي قدمًا".

وأضاف ديميترييف في مدونته اليوم السبت أن:

"في الوقت نفسه، أظهر تعليق التجارب بوضوح المغالطة في النهج، عندما تعتمد بلدان بأكملها بشكل حصري على منصات جديدة وغير مختبرة عند اختيار لقاح للاستخدام على نطاق واسع، بما في ذلك استخدام ناقل الفيروس الغدي للقرد أو تقنية mRNA (تقنية mRNA هي نهج تجريبي يحول خلايا الجسم إلى مصانع تنتج بروتينات فيروسية)".

وأشار إلى أنه "لقد ناقشنا بشكل متكرر المخاطر المحتملة التي قد تشكلها التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى مقارنة هذه المخاطر بلقاح "سبوتنيك V" ، الذي يعتمد على منصة مدروسة جيدًا باستخدام ناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي ثبت أنها آمنة وفعالة. في الوقت نفسه في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، تمثل المنصة المؤكدة والآمنة لناقلات الفيروس الغدي البشري 15٪ فقط من إجمالي شراء اللقاح".

وأضاف: "كما أن تأجيل التجارب السريرية يثير تساؤلات حول طلب بعض شركات الأدوية الحصول على تعويض كامل عن أي مخاطر من لقاحاتهم من قبل البلدان المشترية. لن تتبع روسيا مثل هذا النهج لأنها أثبتت سلامة وكفاءة منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V".