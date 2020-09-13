رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في العالم والوفيات تقترب من المليون

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات اليومية بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

تخطت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز 6 ملايين و513 ألف إصابة فيما تجاوزت الوفيات 194 ألفا.



أما الهند فتأتي في المرتبة الثانية عالميا بـ 4,754,356 إصابة، و78 ألفا و586 وفاة، بينما تحل البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 4,315,687 إصابة، و131 ألفا و210 وفيات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.