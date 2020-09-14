"لن نتردد في الرد"... إيران تتحدث عن دور السعودية في السلام بين البحرين وإسرائيل

أوضح مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، اليوم الاثنين، أن "تطبيع البحرين للعلاقات مع إسرائيل لم يكن ليتم دون موافقة السعودية وإدارة أمريكا".

طهران - سبوتنيك . وقال ولايتي، في مؤتمر صحفي: "شعوب العالم المسلمة ومنها شعب الإمارات والبحرين ترفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع".

وأضاف: "ليس لدينا قلق من وجود إسرائيل في الخليج الفارسي ونستطيع مواجهة أي تهديد يأتي من هناك"، مؤكدا أن بلاده "لن تتردد في الرد على أي اعتداء مهما كان ومن أي جهة كان وأي انتهاك لأمننا القومي سيقابل برد حاسم وفوري".

وتابع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: "موضوع التطبيع مخطط إسرائيلي أمريكي، والبحرين والإمارات ستجبران على التراجع ذات يوم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".