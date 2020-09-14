"ليس تراجعا عن مواقفنا"... تركيا تكشف سبب سحب سفينة تنقيب من المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن "سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" عادت إلى ميناء أنطاليا في إطار عملية الصيانة والإمداد، وأن ذلك لا يعني تراجع أنقرة عن مواقفها في شرق المتوسط".

وقال جاويش أوغلو، في لقاء خاص على قناة "إن تي في"، ونقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، إن "أوروتش رئيس عادت إلى ميناء أنطاليا في إطار أعمال الصيانة والإمداد، لكن ذلك لا يعني تراجعا عن مواقفنا".

#عاجل | #وزير_الخارجية_التركي: لم نتراجع في شرق المتوسط وسفينة "الريس عروج" عادت إلى ميناء أنطاليا للصيانة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 14, 2020

وأوضح أن "هناك سفن تنقيب تركية أخرى تقوم بدورهما في المنطقة، وتابع: "سفينتا ياووز وبربروس تواصلان أعمالهما في المنطقة"، كما أكد وزير الخارجية التركي أيضا: "سيكون لنا شروطنا في حال فرض اليونان شروط مسبقة".

#عاجل | #جاويش_أوغلو: بإمكان تركيا واليونان كجارتين إجراء لقاءات مباشرة، ولكن إن وضعت أثينا شروطا مسبقة نحن أيضا سنفعل بالمثل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 14, 2020

وسحبت السلطات التركية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من منطقة شرق المتوسط، وأعادتها إلى ميناء أنطاليا، بعد مباحثات عقدت بين أنقرة وأثينا برعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتأتي الخطوة وسط توترات قائمة بين تركيا واليونان وقبرص، حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز.

وتنقب أنقرة عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما. فيما تؤكد تركيا على أنها تجري عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القاري، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية في المنطقة.