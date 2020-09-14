بيسكوف: بوتين ولوكاشينكو يخططان لعقد لقاء على انفراد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيلتقيان في سوتشي، اليوم الاثنين، وجه لوجه، ولا يخطط لمشاركة الوفود.

سيكون هذا أول لقاء شخصي بين بوتين ولوكاشينكو منذ الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب، والتي أدت إلى احتجاجات في ذلك البلد. قبل ذلك، كانت هناك عدة محادثات هاتفية بين الرئيسين.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن للوفود المشاركة في المفاوضات، "من المقرر أن يكون اللقاء على انفراد".

ستبدأ المفاوضات بين رئيسي البلدين في حوالي الساعة 14.00 بتوقيت موسكو، ولا توجد حدود زمنية للتواصل. ومن المتوقع أن يناقش بوتين ولوكاشينكو القضايا الرئيسية في تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية والتحالف. ومن المقرر إيلاء اهتمام خاص لآفاق التكامل في إطار دولة الاتحاد والمشاريع الكبيرة في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والثقافية والإنسانية. في الوقت نفسه، لم يتم التخطيط لتوقيع الوثائق المشتركة بعد الاجتماع والمؤتمر الصحفي. قال لوكاشينكو نفسه إنه يعتزم التركيز على القضايا الحساسة للعلاقات بين البلدين خلال اجتماعه مع بوتين.