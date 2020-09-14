فنزويلا توجه تهمة الإرهاب إلى "جاسوس أمريكي" قاد مخططا لزعزعة استقرار البلاد

أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، اليوم الاثنين، أن "جاسوسا أمريكيا" اعتقل قرب منشآت نفطية في فنزويلا، الأسبوع الماضي، سيواجه تهمة "الارهاب".

وقال صعب، إن سبعة مواطنين فنزويليين اعتقلوا في مداهمات لاحقة، نهاية الأسبوع، وكان أحدهم عضوًا بالخدمة في القوات المسلحة الفنزويلية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأضاف صعب للتلفزيون الحكومي: "كل المواطنين الفنزويليين سيُتهمون بارتكاب جرائم الخيانة والإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة، بينما سيتهم المواطن الأمريكي بالإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة".

أعلنت فنزويلا يوم الجمعة، اعتقال المواطن الأمريكي الذي عرفته باسم، ماثيو جون هيث، قائلة إنه كان يتجسس على مصفاتين للنفط عندما تم القبض عليه وبحوزته النقود والأسلحة.

وقال صعب إن

اعتقال الأمريكي جعل من الممكن "تحييد" ما وصفه بمحاولة زعزعة استقرار صناعة النفط والنظام الكهربائي الوطني، مضيفا أنه تم العثور على قاذفة قنابل وبندقية رشاشة وكمية من المواد المتفجرة في سيارة هيث.

وأوضح المدعي العام أن هيث خدم في سلسلة من المهام لمدة ثلاثة أشهر في العراق من 2005 إلى 2016، حيث عمل "كضابط اتصالات في القاعدة السرية لوكالة المخابرات المركزية".

وفي إعلان يوم الجمعة، قال الرئيس نيكولاس مادورو، إن عملية الاعتقال جاءت بعدما "اكتشفت السلطات وفككت" خطة لإحداث انفجار في مصفاة إل باليتو - الأقرب إلى كاراكاس - الواقعة في ولاية كارابوبو.