غوتيريش يؤكد ضرورة تمديد معاهدة "ستارت – 3"

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موسكو وواشنطن بأن تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3) يصب في مصلحة العالم كله، وليس دولتين فقط.

وقال غوتيريش، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك": "إن تمديد ستارت – 3 مسألة ينبغي أن تحلها الأطراف في المعاهدة. لكنني أحث كلاً من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على تذكر أن التمديد يصب ليس فقط مصلحة أمنهما، ولكن أيضاً في أمن جميع البلدان، ويحقق الاستقرار العالمي لأن عواقب استخدام الأسلحة النووية ستكون عالمية".

كما دعا الأمين العام كلا من روسيا والولايات المتحدة إلى تمديد "ستارت – 3" لمدة 5 سنوات.

في غضون ذلك، أكدت الإدارة الأمريكية على ضرورة إشراك الصين في المفاوضات، للتفاوض بشأن اتفاق نووي ثلاثي جديد بين روسيا والصين والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تقترح الولايات المتحدة توسيع المعاهدة لتشمل عددًا من فئات الأسلحة الجديدة.