بوريل: الاتحاد الأوروبي لا يعتبر لوكاشينكو الرئيس الشرعي لبيلاروس

أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر ألكسندر لوكاشينكو الرئيس الشرعي لبيلاروس، ولا يزال يعتقد أن انتخابات أغسطس/ آب كانت مزورة.

وقال: "نحن نعتبر انتخابات 9 أغسطس مزورة... لا نعترف بلوكاشينكو كرئيس شرعي لبيلاروس".

في الوقت نفسه، في البداية، كان يتحدث بوريل عن لوكاشينكو، وأخطأ وقال أوكرانيا بدلا من بيلاروس. ثم صححوا له، فاعتذر.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الرئيس البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 في المئة من الأصوات.