الشرطة البيلاروسية تعتقل أكثر من 400 شخصا في احتجاجات مينسك

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الأحد، أن أكثر من 400 شخص اعتُقلوا في مناطق مختلفة من العاصمة البيلاروسية مينسك بسبب الاحتجاج غير المصرح به.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: "اعتبارًا من الساعة 19.00 بتوقيت موسكو، انتهت الاحتجاجات في كل مكان تقريبًا، باستثناء مينسك. وتم اعتقال أكثر من 400 شخص في مناطق مختلفة من العاصمة بسبب الاحتجاج الغير مصرح به".

واتجه آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، إلى قصر الاستقلال "مقر إقامة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو" وسط العاصمة البيلاروسية مينسك.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه تم تطويق ساحة القصر من قبل قوات حفظ النظام وقوات الجيش، كما تم تجهيز خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.