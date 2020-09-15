إيران تحذر أمريكا: سنرد على أية "مغامرة" في المنطقة

حذرت طهران، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سترد على أي تحرك ضد إيران، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي أخيرا توعد فيها إيران عقب تقارير عن مخطط إيراني لاستهداف دبلوماسية أمريكية.

طهران- سبوتنيك . وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي: "على أمريكا عدم خوض مغامرة جديدة في المنطقة لأن ذلك سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأكد أن "إيران سوف ترد على أي خطوة استفزازية بشكل حاسم وصارم".

وتابع: "تصريحات الرئيس الأمريكي ضعيفة وتبدو وكأنها توصيات ضمن الحرب النفسية ضد منطقتنا".

وأضاف: "أمريكا أشعلت سابقا حروبا في المنطقة بناء على تقارير محرفة"، واصفا تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "تأتي ضمن الحملة الدعائية الانتخابية".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهما إن "النظام الإيراني خطط لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا منذ الربيع"، مضيفة أن "أنباء المؤامرة تأتي في الوقت الذي تواصل إيران البحث عن طرق للرد على قرار الرئيس دونالد ترامب قتل الجنرال الإيراني القوي قاسم سليماني في وقت سابق من هذا العام".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيواجه برد أقوى بـألف مرة.

وقال ترامب في تغريدات على موقع تويتر: "وفقا لتقارير صحفية تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بهما على مدى سنوات عديدة".