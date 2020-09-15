ميركل تعد بدعم مخيم لاجئين في جزيرة يونانية وتتحدث عن "البداية الخاطئة"

وعدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بدعم مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ووصفت ميركل، في تصريحات نقلتها شبكة "دويتشه فيله" الألمانية السياسة الألمانية في التعامل مع اللاجئين بـ"البداية الخاطئة.

وقالت ميركل إن التركيز فقط على عدد اللاجئين الذين ستؤويهم ألمانيا، هو "بداية خاطئة".

وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية كرد فعل على مطالب زاسيكا إسكين، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بإيواء ألمانيا لعدد من اللاجئين يتألف من 4 أرقام، وهو يعني بين 1000 وحتى 9999 لاجئ.

وأضافت ميركل أن هناك 13 ألف شخص في جزيرة ليسبوس يعيشون في وضع صعب للغاية، منهم 400 قاصر تم نقلهم إلى بر اليونان.

وقالت المستشارة الألمانية إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن حول كيفية سير الأمور لاحقا، مضيفة: "ألمانيا مستعدة للدعم في حال تعلق الأمر ببناء مركز جديد للإيواء للاجئين في ليسبوس".

وطالبت ميركل بأن يتوافق مثل هذا المركز مع المعايير، وقالت إن الموقف في مخيم موريا كان غير مقبول.

وذكرت ميركل أن "أثينا طرحت تصورات أدعمها للغاية، ولكن ينبغي عدم اقتصار العمل على الجانب اليوناني وحده، بل يجب أن يكون هناك عمل من الجانب الأوروبي أيضا، هذا سيكون على أية حال مشروعا رائدا يجب التفكير فيه".

وتابعت ميركل أن "الحقوق السيادية ستكون بداية في يد اليونان، وطالبت بأن تكون هناك اتفاقية تتيح للدول الأوروبية التعامل هناك، واعتبرت هذا خطوة مهمة فعلية في إضفاء الطابع الأوروبي على سياسة الهجرة".

ورأت ميركل أن "اليونان بوصفها دولة تمثل حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي، تضطلع بمسؤولية كبيرة، ولهذا فإنها تستحق الدعم".

ووصلت أول دفعة مساعدات مقدمة من هيئة الإغاثة الفنية الألمانية إلى العاصمة اليونانية أثينا، لتقديمها إلى المهاجرين الذين تشردوا بسبب حريق مخيم موريا.

وتشمل هذه الدفعة نحو 1400 سرير خلوي وكيس نوم بالإضافة إلى 78 خيمة.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن من المنتظر إرسال شحنتي مساعدات أخريين خلال الأيام المقبلة.

ومن المنتظر توفير نحو 12 ألف كيس نوم، ونوهت الوزارة إلى أن السلطات اليونانية هي التي ستتولى توزيع هذه المساعدات ميدانيا.