كوشنر: البيت الأبيض يراجع صفقة "أوراكل" و"تيك توك"

قال جاريد كوشنر، المستشار بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن البيت الأبيض يجري مراجعة لمسعى أوراكل للتعاون مع بايت دانس الصينية لمواصلة تشغيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وأضاف أنه ليس لديه علم بما إذا كانت علاقة أي شركة بالرئيس لها تأثير على الصفقة.

وأوضح كوشنر، ردا على سؤال من سي.إن.بي.سي، عما إذا كان التحرك صوب أوراكل بدلا من مايكروسوفت بسبب تأثير علاقات الرئيس دونالد ترامب، فأجاب "على حد علمي، لا. في النهاية من حق الشركات أن تحدد من تريد أن تبرم صفقة معه".

وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أعلن، أمس، أن البيت الأبيض سوف يراجع عرضا محتملا من شركة "أوراكل" لشراء أعمال شركة "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فاينشنال تايمز"، قال منوتشين إن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة سوف تراجع العرض أولا، وبعد ذلك سوف تقدم توصيات للرئيس دونالد ترامب.

وسوف يتعلق جزء من الدراسة بالمخاوف الأمنية، وما إذا كانت واشنطن راضية.

وكشفت مصادر أن أوراكل على وشك أن تصبح شريكا تقنيا موثوقا به لمنصة تيك توك في الولايات المتحدة، لكن خيار البيع المباشر ليس مطروحا.

وكانت شركة "مايكروسوفت"، قد عرضت شراء أعمال تيك توك في أمريكا، إلا أن شركة "بايت دانس" الشركة الأم لتيك توك، رفضت عرض الاستحواذ.