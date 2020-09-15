ترامب يكشف متى ستوقع السعودية على اتفاق سلام مع إسرائيل... فيديو

وأكد ترامب خلال لقاء مع الصحفيين قبل مغادرته واشنطن إلى بنسلفانيا أن "دول أخرى ستنضم قريبا جدا لاتفاق السلام، وأعتقد أنه من 7 إلى 9 دول ستنضم بما فيهم دول كبرى وأعتقد أن هذا شىء لا يمكن تجاهله".
وتابع "تحدثت إلى ملك السعودية وأعتقد أنهم سينضمون إلى اتفاق السلام بالوقت المناسب".
President @realDonaldTrump's leadership led to historic peace deals in the Middle East between Israel and the United Arab Emirates and Bahrain and Israel.— Steve Guest (@SteveGuest) September 15, 2020
Today President Trump adds, "At the right time, I do think [Saudi Arabia]" will make a deal.
Joe Biden could never do this. pic.twitter.com/KIiXUkMV0B
وكشف ترامب، اليوم، إنه تحدث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات سوف تحدث، وذلك قبيل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن.
وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يكون السودان وعُمان هما البلدان التاليان اللذان سيوقعان اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.
ووقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.
يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
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