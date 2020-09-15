ترامب يكشف متى ستوقع السعودية على اتفاق سلام مع إسرائيل... فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن المملكة العربية السعودية سوف تنضم إلى "دائرة السلام" والدول التي وقعت على اتفاقات للتطبيع مع إسرائيل في الوقت المناسب.

وأكد ترامب خلال لقاء مع الصحفيين قبل مغادرته واشنطن إلى بنسلفانيا أن "دول أخرى ستنضم قريبا جدا لاتفاق السلام، وأعتقد أنه من 7 إلى 9 دول ستنضم بما فيهم دول كبرى وأعتقد أن هذا شىء لا يمكن تجاهله".

وتابع "تحدثت إلى ملك السعودية وأعتقد أنهم سينضمون إلى اتفاق السلام بالوقت المناسب".

President @realDonaldTrump's leadership led to historic peace deals in the Middle East between Israel and the United Arab Emirates and Bahrain and Israel.



Today President Trump adds, "At the right time, I do think [Saudi Arabia]" will make a deal.



Joe Biden could never do this. pic.twitter.com/KIiXUkMV0B — Steve Guest (@SteveGuest) September 15, 2020

وكشف ترامب، اليوم، إنه تحدث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات سوف تحدث، وذلك قبيل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض بواشنطن.

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يكون السودان وعُمان هما البلدان التاليان اللذان سيوقعان اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.

ووقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.