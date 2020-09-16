رئيس وزراء اليابان الجديد يؤكد عزمه تطوير العلاقات مع الدول المجاورة بما فيها روسيا

أعلن رئيس وزراء اليابان الجديد، يوشيهيدي سوغا، عزمه تطوير العلاقات مع الدول المجاورة بما في ذلك روسيا.

طوكيو- سبوتنيك وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بعد توليه المنصب رسميا، "نريد بناء علاقات مستقرة مع الدول المجاورة، بما في ذلك الصين وروسيا".

وأقر البرلمان الياباني ، اليوم الأربعاء، تعيين الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يوشيهيدي سوغا، رئيسا للوزراء حيث حظي ترشيحه بتأييد غالبية النواب في مجلس النواب، الذي وفقا للدستور، له الكلمة الأخيرة في انتخاب رئيس الحكومة.

وفاز سوغا، بثقة 314 نائبا من أصل 462 نائبا في مجلس النواب. كما حصل على أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ.

وظهرت الحاجة إلى انتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد بعد أن أعلن شينزو آبي، في نهاية أغسطس/ آب نيته الاستقالة بسبب تدهور حالته الصحية، وأعلنت حكومته اليوم الأربعاء، استقالتها بالكامل.