بعد اتهامات ترامب... بايدن يستعرض خططه في الإشراف على تطوير لقاح كورونا

يستعرض المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، الأسلوب الذي سيتبعه، في حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، في الإشراف على تطوير وتوزيع لقاح آمن لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت وكالة "رويترز" أن باين سيسعى، لتوضيح الفرق بين سياسته وأسلوب الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع جائحة "كوفيد 19".

وسيدلي بايدن بتصريحات في موطنه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد أن يطلعه خبراء الصحة العامة على جهود تطوير لقاح للوقاية من مرض "كوفيد-19"، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

والخطاب جزء من محاولة لتحقيق التوازن، انتهجها بايدن في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أشار ترامب إلى أن لقاحا للمرض قد يحظى بالموافقة قبل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد ترامب في اجتماع مع الناخبين في فيلادلفيا أمس الثلاثاء أن لقاحا قد يكون متاحا في غضون شهر.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة "ABC News"، "نحن قريبون جدا من الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.. في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع سيكون لدينا لقاح".

وأضاف ترامب، "لو الإدارة السابقة هنا (إدراة أوباما) ربما استغرقت سنوات من أجل الحصول على لقاح، بسبب إدارة الأغذية والعقاقير وجميع الموافقات".

هذا وأبلغت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة مسؤولي الصحة العامة في جميع الولايات، بضرورة الاستعداد لبدء توزيع لقاح فيروس كورونا أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ، أو مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولكن ترامب اتهم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر": "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".

​وأضاف "يجب التركيز على سرعة إنتاج اللقاح وإنقاذ الأرواح".