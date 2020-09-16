جونسون: بريطانيا تسعى لزيادة فحوص كورونا لنصف مليون يوميا بحلول نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يوميا بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول.