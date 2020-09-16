أكثر من أمريكا... جنوب أفريقيا: ربما لدينا 12 مليون مصاب بكورونا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، إنه من المرجح بلوغ العدد الفعلي لمصابي فيروس كورونا المستجد في بلاده نحو 12 مليون شخص، ما يشير إلى تحقيق مستوى من المناعة نظرا لعدم ارتفاع معدل الوفيات بالمثل.

وقدر الدكتور، زويلي مخيزي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن أكثر من 20% من سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 58 مليونا أصيبوا بالفيروس في وقت ما، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

واستشهد الوزير بالدراسات التي وجدت أجساما مضادة لفيروس كورونا في عينات الدم المأخوذة من أجزاء من السكان. وقال مخيزي إن النتائج دفعت الحكومة إلى بدء دراسة وطنية أكثر اكتمالا.

وأضاف: "شهدت جنوب أفريقيا تراجعا في معدل الإصابات الجديدة، وبالتالي يثير السؤال حول مستوى المناعة التي قد تكون موجودة بالفعل في المجتمع''.

وأردف أن دراسات أخرى أشارت إلى أن ما يصل إلى 40% من السكان قد يكونون محصنين ضد الفيروس. يقترح بعض الخبراء المحليين أن البلاد تقترب من مناعة القطيع، لكن العلماء يعتقدون أن 70-80% على الأقل من السكان يحتاجون إلى تشكيل المناعة قبل حدوث ذلك.

انخفضت الإصابات الجديدة في البلاد بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة بعد بلوغ الذروة في أواخر يوليو/ تموز، التي شهدت تسجيل ما يصل إلى 15000 حالة يوميًا، وأثارت مخاوف من احتمال انهيار الخدمات الصحية في بعض المدن الكبرى. أظهرت الأرقام الرسمية 772 حالة جديدة فقط أمس الثلاثاء.

تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل البلاد أكثر من 650 ألف إصابة بمرض "كوفيد 19" حتى الآن. الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تسجيلا للإصابات بنحو 6.8 مليون إصابة.