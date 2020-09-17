طائرة تشادية تهبط في مطار إسرائيل لتحميل مساعدات إنسانية وطبية

هبطت طائرة شحن تشادية، ليلة أمس الأربعاء، في مطار "بن غوريون" شرقي تل أبيب لتحميل مساعدات إنسانية وطبية.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "الصديق وقت الضيق طائرة شحن تشادية هبطت أمس في إسرائيل وتم تحمليها بمساعدات إنسانية ومعدات طبية ضرورية قدمتها منظمة الإغاثة الإسرائيلية، دعما للشعب التشادي في أعقاب الفيضانات وجائحة كورونا التي اجتاحت البلاد".

وأضاف جندلمان: "إسرائيل تقف دائما في خدمة البشرية وأصدقائها".

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين وفدا تشاديا وصل في زيارة رسمية إلى إسرائيل برئاسة نجل الرئيس إدريس ديبي الذي يرأس المجلس الوزاري التشادي، وبحث معه إمكانية فتح سفارة لتشاد في القدس، وتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والسايبر والمياه والزراعة.

ووصل دفء العلاقات بين البلدين التي قطعت العلاقات الدبلوماسية عام 1972 إلى مرحلة حاسمة في عام 2018 بالزيارة التاريخية لرئيس تشاد إلى القدس، والتي اعترف خلالها رسميا بوجود "دولة إسرائيل"، كما قام نتنياهو بزيارة رسمية إلى تشاد في كانون الثاني/يناير الماضي.